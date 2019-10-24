البنك الدولي: مصر تتقدم 6 مراكز في "ممارسة الأعمال"

تقدمت مصر 6 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "2020 Doing business" الذى يُصدره البنك الدولى بشكل سنوى، ويقيس عدداً من المؤشرات المهمة.

ورصد التقرير الصادر، أمس، قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات فى 4 مجالات هى: تأسيس الشركات، حيث تقدمت مصر 19 مركزاً على مستوى العالم، ما أدى إلى تحقيق قفزة نوعية بهذا المؤشر، لتحتل المركز 90 بدلاً من 109 فى تقرير العام الماضى.

كما تقدمت مصر فى مؤشر الحصول على الكهرباء نحو 19 مركزاً، فى ظل الإصلاحات التى أُجريت بالقطاع، وشملت تطوير البنية الأساسية لإنتاج وتوزيع الكهرباء، بما انعكس على استمرارية إمداد الكهرباء، وخفض تكلفة توصيلها للمستفيدين، فضلاً عن زيادة الشفافية فى تغيير أسعارها، ما أدى إلى تحسين ترتيب مصر من 96 إلى المركز 77، كما تقدمت مصر فى مؤشر حماية صغار المستثمرين نحو 15 مركزاً بعد أن كانت فى المركز 72، بسبب التشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم.

وأوضح التقرير أن مصر تقدمت فى مؤشر سداد الضرائب من المركز 159 إلى الـ156، نتيجة لتطبيق منظومة إلكترونية جديدة لتقديم إقرارات القيمة المضافة وضريبة الدخل، مع السداد الإلكترونى للمدفوعات المرتبطة بهما، وتطبيق المنظومة بشكل شامل على جميع الشركات، ما أدى إلى التيسير على المستثمرين، وتبسيط تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب، ومن المتوقع تقدُّم مصر فى هذا المؤشر فى تقرير العام المقبل، مع احتساب الإصلاحات التى قامت بها فى هذا المؤشر خلال الربع الأخير من 2018.

وذكر التقرير أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالمياً من حيث عدد الإصلاحات فى تقرير العام الحالى 2020، وهو ما يعكس استدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسط الإجراءات على المستثمرين.

القاهرة ضمن الـ25 الأعلى فى الإصلاح الاقتصادى حول العالم بعد تحسين مناخ الاستثمار