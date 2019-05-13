أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة، أن قطاع الكهرباء يتّجه إلى تنفيذ جميع مشروعاته من خلال آلية Auction، التى تحقق أعلى فائدة مع مزيد من الشفافية والتنافسة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء، اليوم، الممثل الرئيسى الجديد لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك اليابانى للتعاون الدولى «JIBIC» والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر واليابان.

وقالت الوزارة إن هناك فرصاً عديدة للاستثمار على أرض مصر فى الكثير من المجالات، خاصة بعد أن قطعت شوطاً طويلاً على طريق الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وإجراء إصلاحات هيكلية فى مختلف القطاعات والعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلى والأجنبى. وأكدت الوزارة أن اليابان شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصرى ولها دور كبير فى المساهمة بمشروعات قطاع الكهرباء التى تتمثل فى محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجدّدة.

من جانبه، أشاد الممثل الرئيسى الجديد لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك اليابانى للتعاون الدولى، بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة، معرباً عن رغبة بلاده فى تعزيز التعاون مع الشركات اليابانية بمختلف مجالات الكهرباء، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أهمية موقع مصر الجغرافى ومكانتها المتميزة بين الدول، معرباً عن رغبته فى توطيد أواصر التعاون، حيث ستصبح السوق المصرية بوابة للعبور إلى السوق الأفريقية.