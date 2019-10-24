تمكنت مديرية التموين، بمحافظة الفيوم، من ضبط 150 كجم دقيق بلدي مخابز بمنطقة الكيمان، و50 كجم لحوم منتهية الصلاحية، بأحد المطاعم بحي الجامعة، في حملة تموينية مكبرة ببندر الفيوم، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

كانت الحملة، تحت إشراف المهندس سيد حرز الله، وكيل مديرية التموين بالفيوم، ورئاسة المهندس يعقوب كمال، مدير إدارة بندر الفيوم أول، والمهندس سليمان داوود مخيمر، رئيس الرقابة، ضبطت 50 كجم لحوم منتهية الصلاحية بأحد المطاعم بحي الجامعة، و150 كيلو دقيق بلدي مخابز بمنطقة الكيمان.

حرر محضرين بالواقعتين، برقمي 876 و897 جنح أمن دولة طوارئ، قسم الفيوم أول، وحررت محاضر أخرى بدون ترخيص للمخابز السياحية، والتجار التموينين، ونقص وزن، وعدم إعلان أسعار، ومواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن، وأخطرت النيابة للتحقيق .