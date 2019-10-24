أعلنت وزارة الإسكان، اليوم، تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى 18 منطقة ريفية، لخدمة 153 ألف نسمة، بنسبة 16% من سكان المناطق الريفية بالمحافظات.

وقالت الوزارة إن تلك المشروعات تأتى ضمن خطتها لرفع نسبة سكان المناطق الريفية المتمتعين بخدمات الصرف إلى 74%.

وأضافت الوزارة أنه جارٍ تنفيذ مشروعين لمياه الشرب بمحافظة دمياط، بطاقة 62 ألف متر مكعب يومياً، لخدمة 800 ألف نسمة، بتكلفة 62 مليون جنيه، ومشروعين آخرين للصرف الصحى، بطاقة 50 ألف متر مكعب يومياً، وبتكلفة 701 مليون جنيه.

وحول تفاصيل المشروعات، قال وزير الإسكان، إنه جارٍ حالياً إنشاء خزانين بسعة 5 آلاف متر مكعب يومياً للخزان، فى رأس البر، لخدمة 500 ألف نسمة، ومشروع توسعات محطة مياه البستان بطاقة 52 ألف متر مكعب يومياً، لخدمة 300 ألف نسمة، ومشروع محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحى والصناعى بمدينة دمياط للأثاث، بتكلفة 481 مليون جنيه، بطاقة 25 ألف متر مكعب يومياً، وجارٍ الانتهاء من توسعات الصرف الصحى برأس البر، بتكلفة 220 مليون جنيه، بطاقة 25 ألف متر مكعب يومياً.

من ناحية أخرى، أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق أنه تم إسناد مشروع رفع كفاءة الطرق والخدمات، وتنسيق الموقع بمنطقة الإسكان القومى بالمدينة، وتسليم الموقع للشركة المنفذة لبدء الأعمال بتكلفة تقدر بنحو 15 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال 8 أشهر طبقاً للبرنامج الزمنى.

وأشار عبدالرؤوف الغيطى، رئيس الجهاز، إلى أنه تم التنبيه على طاقم الإشراف على المشروع، بمراجعة مستوى جودة الأعمال التى يتم تنفيذها، ورفض أى أعمال دون المستوى المطلوب، وكذا رفع المخلفات الناتجة عن أعمال التطوير أولاً بأول، بهدف رفع أى معوقات أثناء تنفيذ الأعمال.