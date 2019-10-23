الإسكان تطرح 20 ألف وحدة اجتماعية جديدة.. إليك الشروط والأسعار والمناطق

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح الإعلان الـ12، للوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بوجه بحري ومدن القناة، بإجمالي 19787 وحدة سكنية، بذات شروط الإعلان العاشر.

وتوضح "الوطن" أهم شروط وأسعار ومواقع وسبل سداد تلك الوحدات:

أولًا أماكن الوحدات في 3 محافظات وجه بحري، على خلاف الإعلان الـ11 الذي شمل مدن الصعيد:

بورسعيد:

يجرى تنفيذ 9 آلاف و672 وحدة سكنية، بمدينة بورفؤاد شرق كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد، منها 1320 وحدة سكنية استثمارية بمساحات متنوعة من 110:116 أمتار.

كما يجرى تنفيذ 5 آلاف و700 وحدة إسكان اجتماعي بمحافظة بورسعيد، بها 1820 وحدة استثمارية، على أن يكون التنفيذ في ضوء أعداد الحاجزين الفعلية، وفي حالة تجاوز عدد الطلبات لعدد الوحدات يجرى إجراء قرعة إلكترونية.

الغردقة:

تنفيذ 5 آلاف و500 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 90 مترًا بمنطقة "أبو عشرة"، و900 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 75 مترًا بمنطقة "أبو عشرة"، ويجرى بيعها وفقاً لشروط الإعلان العاشر، و1600 وحدة إسكان متميز بمساحة 120 مترًا بمنطقة البداري، و1240 وحدة إسكان استثماري بمساحة 120م2 بموقع (1) بمنطقة الأحياء بجوار بيتكو، و2160 وحدة إسكان استثماري بمساحة 120م2 بموقع (2) بالظهير السياحي.

دمياط:

ويشمل الطرح أيضًا 208 وحدات إسكان اجتماعي بمساحة 90 مترًا بمدينة شطا، ووحدات تجارية بمساحة 4550 مترًا، و100 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 90م2 بمدي"تل الكاشف"، ووحدات تجارية بمساحة 1750 م2، و100 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 90م2 بمدينة عزبة البرج، ووحدات تجارية بمساحة 1750 م2، ويكون البيع لوحدات الإسكان الاجتماعي وفقاً لشروط الإعلان العاشر.

أما عن أهم شروط الحصول على الوحدات فهي كالتالي:

- يحق للمتقدم (الزوج - الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

- ألا يكون سبق التخصيص للمتقدم (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان.

- لا يكون مالكًا لمسكن، أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون الحاجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو المحافظات المجاورة.

- ألا تقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا تزيد على 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

- يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا، ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا.

- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1300 جنيه.

- 5 آلاف و700 جنيه الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للزوج والزوجة.

- 4 آلاف و200 جنيه الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأعزب.

أسعار الوحدات في الإعلان الـ12 تتطابق مع أسعار الوحدات فى الإعلان العاشر والذي شمل 60 ألف وحدة سكنية وهي كالتالي:

- سعر الوحدة غرفتين وصالة كاملة التشطيب الـ75 مترًا تبلغ 185 ألف جنيه، وسعر الوحدة 3 غرف وصالة كاملة التشطيب الـ90 مترًا تبلغ 225 ألف جنيه، وتلك الأسعار قابلة للتغيير في حدود نسبة 10% كحد أقصى.

ويجرى سداد مقدم جدية الحجز، ويبلغ 10 آلاف جنيه للوحدات غرفتين وصالة، أو مبلغ 14 ألف جنيه للوحدات 3 غرف وصالة، ويجرى تسليم الوحدات بعد 30 شهراً من تاريخ نهاية الإعلان، على أن يجرى سداد 10 دفعات حجز ربع سنوية بواقع مبلغ 1500 جنيه للوحدات غرفتين وصالة، أو مبلغ 2000 جنيه للوحدات 3 غرف وصالة، وتلك المبالغ تُرد في حالة عدم التخصيص.

- يبدأ سداد الدفعات بعد 3 أشهر من انتهاء فترة التقديم بالإعلان، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقاً للدخل والسن) بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري.

- يجرى سداد 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع وفقاً لقرار مجلس الإدارة فى هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل.

- يجرى سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنوياً ثابتة ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعماً نقدياً يصل إلى 40 ألف جنيه وفقاً لدخل مقدم الطلب.