أعلنت شركة "قنوات" للتوزيع الرقمي، عن تنازلها عن الجنحة المحررة ضد شقيق الفنان محمد فؤاد، وذلك وفقا لما جاء في بيان صحفي صادر عن الشركة.

وكلفت شركة "قنوات" محاميها المستشار نزيه علي مسعود بالتصالح عن الشق الجنائي في القضية المرفوعة على وجدي فؤاد عبدالحميد شقيق الفنان محمد فؤاد، بسبب النزاع على ألبوم غنائي للفنان محمد فؤاد، وذلك في القضية رقم 70936 لسنة 2018 والمستأنفة تحت رقم 4044 لسنة 2019 جنح مستأنف مدينة نصر.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار كمال مسعود وأمانة سر محمد على وإيهاب صبحى بجلسة 23/10/2019 بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح.

وأبدت شركة "قنوات" أسفها عن وصول الخلاف إلى ساحات المحاكم، حيث إن كلا الطرفين يحمل الود والاحترام للطرف الآخر، ولقيمة الفنان محمد فؤاد لدى الشركة ولدى محبيه في الوطن العربي.