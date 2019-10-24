نجح عناصر إدارة المهندسين العسكريين بالجيش الثانى الميدانى فى إنقاذ جسر المحسمة بمدينة الإسماعيلية، الذى يفصل بين مياه الصرف ومياه الشرب، من الانهيار، ما كان سيؤدى إلى اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى، ووقوع كارثة صحية بالمدينة.

وذكرت القوات المسلحة، فى بيان أصدرته، صباح اليوم، أن عناصر المهندسين العسكريين توجهت على الفور، بتوجيهات من القيادة العامة، وبالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية ووزارة الرى، إلى مكان الانهيار، ودفعت بعدد من المعدات الميكانيكية والمهندسين والفنيين للسيطرة عليه، وترميم الجسر بإجمالى 250 متراً مكعباً من المواد الخرسانية.

وأكدت القوات المسلحة، فى بيانها، أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للجسر لحين الانتهاء من أعمال الصيانة النهائية.

وقدم أبناء محافظة الإسماعيلية الشكر للقوات المسلحة، لمساهمتها الفعالة فى استعادة كفاءة الجسر فى سرعة وإتقان، مؤكّدين أن القوات المسلحة تقف دائماً إلى جوار الشعب خلال الأزمات.