أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أنه كلف بتشكيل لجنة فورية، للتحقيق في ملابسات وفاة الطفل محمد محمود المعزاوي، المقيد بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة كوم النص، التابعة للوحدة المحلية في قرية شباس الملح بمركز دسوق، فضلا عن التحقيقات الجارية في النيابة حيث ستستمع لأقوال والدته وذويه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في تصريح لـ"الوطن"، أن اللجنة انتقلت إلى القرية لسماع شهادة الشهود، وإعداد تقرير مفصل عن ملابسات وفاة الطفل.

وأكد أن المخطئ سيحاسب مهما كان منصبه، ولن يسمح بوجود إهمال، وقدم التعازي لأسرة التلميذ الذي توفي قبل ذهابه إلى المدرسة اليوم.

ولقي محمد محمود المعزاوي، مصرعه، صعقا بالكهرباء، خلال مروره في أحد الشارع وملامسته عمود كهرباء به سلك عار، صعق والدته قبله، ولكنها سقطت أرضا دون أن يلحظ السبب.

وحرر محضر بالواقعة، وأُودعت الجثة مشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة.

وأوضح مصدر لـ"الوطن" أن الواقعة حدثت في تمام السادسة صباحا، قبل موعد المدرسة، مشيرا إلى أن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الإقليم.