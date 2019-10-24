أول صور للتلميذ ضحية الصعق الكهربائي بسبب الأمطار في كفر الشيخ 

تنشر"الوطن"، أول صور للطفل محمد محمود المعزاوي، التلميذ بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة كوم النص التابعة لقرية شباس الملح بدسوق في كفر الشيخ، والذى لقى مصرعه صعقاً بالكهرباء قبل ذهابه للمدرسة صباح اليوم.

ولقى الطفل مصرعه على إثر لمسه عمود كهرباء في الشارع، وقال مصدر بكفر الشيخ، لـ"الوطن"، إن الطفل كان يقوم بتوزيع الخبز مع والدته على أهالى القرية، وصعقه التيار الكهربائي مما أدى لمصرعه في الحال، ونُقل بسيارة إسعاف إلى مستشفى دسوق العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وأضاف المصدر، أن الواقعة حدثت فى تمام السادسة صباحاً وقبل موعد المدرسة، مشيراً الى أن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أمر بتشكيل لجنة فورية للتحقيق فى ملابسات وفاة الطفل، فضلاً عن التحقيقات الجارية في النيابة، حيث ستستمع لأقوال والدته وذويه.