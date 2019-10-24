جامعة مصر تطلق حملة "صحتهم تهمنا" للتوعية بالصحة في المدارس

أطلقت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حملة مجتمعية بعنوان "صحتهم تهمنا" تحت رعاية خالد الطوخى رئس مجلس أمناء الجامعة، وذلك بهدف التوعية الصحية فى عدد من المدارس، بما يتماشى مع الاستراتيجية التى تسير عليها الجامعة ومستشفى سعاد كفافى الجامعي التابع لكلية الطب البشرى بالجامعة، وذلك فى إطار المسئولية المجتمعية التى توليها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اهتماماً خاصاً.

وتتميز هذه الحملة بأنها تضم إلى جانب القيام بالكشف الطبي على التلاميذ والطلاب جوانب تثقيفية أخرى من بينها تنظيم برنامج تثقيفى يتضمن العديد من المحاضرات لنشر التوعية الصحية بين الطلاب إلى جانب محاضرات إضافية أخرى تستهدف أولياء الأمور والمعلمين بالمدارس من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المحاضرات بما يضمن نشر وعي صحي متكامل يمتد من المدرسة ليصل إلى المنزل أيضا.

الجدير بالذكر أن الحملة بدأت أول أنشطتها بزيارة مدرسة "سكيلز"، حيث تم تجديد بروتوكول التعاون الصحي بين مستشفى سعاد كفافي الجامعي ومدرسة "سكيلز"، والذي تقدم من خلاله المستشفي حزمة من الخدمات الصحية للطلاب والعاملين بالمدرسة، ولأول مرة يتم ضم أهالي الطلاب إلى المستفيدين من خصومات المستشفى، إضافة إلى حملات الكشف الدوري ومحاضرات التوعية الصحية خلال العام الدراسي الحالى.

وتعد زيارة الحملة لمدرسة "سكيلز" محطة الانطلاق لخطة متكاملة تستهدف زيارة أكبر عدد ممكن من المدارس إلى جانب السعى الدؤوب نحو توقيع بروتوكولات تعاون مع مدارس ومؤسسات تربوية أخرى، تجعل من مستشفى سعاد كفافي الجامعي شريكا طبيا يؤدي دورا متميزا في الحفاظ عليى صحة أطفالنا، انطلاقا من الشعار الذى يقول "صحتهم تهمنا".