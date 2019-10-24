قال الشيخ سيد عطية مدير عام إدارة المتابعة بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية، إنه سيتم توزيع نحو 2 طن من صكوك اللحوم، غدا الجمعة، عقب انتهاء الصلاة، ضمن حصة الأضاحي الخاصة بالمحافظة، حيث جرى توزيع توزيع 24 طنًّا حتى الآن.

وأوضح، لـ"الوطن" أن شعائر صلاة الجمعة، ستقام غدا، من مسجد الدوحة بالطريق الدائري، وذلك تزامنا مع استمرار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الموافق 16 من أكتوبر.

وأشار إلى أن خطبة الغد، تأتي بعنوان "هذا هو الإسلام"، ويؤم المصلين، الشيخ علي محمود شميس، ويحضرها مشايخ وقادة وزارة ومديرية الأوقاف، والشيخ وحيد عايش مدير المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية.