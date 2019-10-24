أعلنت هيئة الصليب الأحمر اللبناني عن نقل 6 جرحى من ساحة رياض الصلح إلى مستشفيات بيروت، حيث يتظاهر عشرات الآلاف، أصيب عدد من المتظاهرين إثر هجوم نفذته عناصر حزبية وأخرى من المجلس البلدي.

وبحسب "سكاي نيوز"، ضرب المعتدون المتظاهرين بالعصي والحجارة وأجبروهم على الابتعاد عن مبنى المجلس البلدي.

وكان المتظاهرون في لبنان أعربوا عن رفضهم لكلمة رئيس الجمهورية ميشال عون، وتمسكوا برحيل الحكومة وكل رموز السلطة.

وأكد المحتجون، في بيان لهم، أن الحراك مستمر في مطالبه برحيل الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.