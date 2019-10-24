أعلنت جمعية مصارف لبنان، استمرار إغلاق البنوك غدا الجمعة، حرصا على سلامة العملاء وموظفي القطاع المصرفي وممتلكاته، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية المضطربة في لبنان وإقفال معظم الطرق.

وأكدت جمعية مصارف لبنان - في ختام اجتماعها اليوم- أن عمل البنوك سوف يقتصر على توفير المرتبات لكافة الموظفين والعاملين في موعد استحقاقها بنهاية الشهر الجاري، وذلك من خلال أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في مختلف الأراضي اللبنانية.

وشددت الجمعية، على أن الوضع في البلاد يقتضي - وعلى نحو مُلح - التوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة، مشيرة إلى أنها تطمئن المواطنين اللبنانيين أن البنوك جاهزة لاستئناف أعمالها كالمعتاد فور استقرار الأوضاع.

وأغلقت البنوك في لبنان على مدى 6 أيام متصلة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات الحاشدة التي عمت البلاد منذ مساء الخميس الماضي، اعتراضا على التدهور الشديد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسوء خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والنفايات.