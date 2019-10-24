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هيفاء وهبي: كلمة الرئيس اللبناني زادت من تمسك الشعب بالثورة

هيفاء وهبي: كلمة الرئيس اللبناني زادت من تمسك الشعب بالثورة

أول صور للتلميذ ضحية الصعق الكهربائي بسبب الأمطار في كفر الشيخ 

أول صور للتلميذ ضحية الصعق الكهربائي بسبب الأمطار في كفر الشيخ 

إيني تشتري 70% من حصة إديسون في شرق البحر المتوسط

إيني تشتري 70% من حصة إديسون في شرق البحر المتوسط

"المياه".. أول بطولة للمصالح الحكومية في المنيا

"المياه".. أول بطولة للمصالح الحكومية في المنيا

الاتحاد العام لعمال الكويت يطالب مجددا بإلغاء نظام "الكفيل"

الاتحاد العام لعمال الكويت يطالب مجددا بإلغاء نظام "الكفيل"

المشدد 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه لـ 3 تجار مخدرات بالخانكة

المشدد 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه لـ 3 تجار مخدرات بالخانكة

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أب يفاجئ ابنته وعريسها على سرير الزوجية في الصباحية: محضرلكم برنامج يجنن

حزن في دسوق بعد فراق محمد ضحية الأمطار: "كان طفل مكافح.. ذنبه إيه"

حزن في دسوق بعد فراق محمد ضحية الأمطار: "كان طفل مكافح.. ذنبه إيه"

رعدية بالدلتا وتصل إلى القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة

رعدية بالدلتا وتصل إلى القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة

أكلت ملوخية وشربت شاي زردة.. تفاصيل جديدة في رحلة كاتي بيري بسيوة

أكلت ملوخية وشربت شاي زردة.. تفاصيل جديدة في رحلة كاتي بيري بسيوة

تلاميذ عاشوا تحت حصار المطر.. و"مشرفات": خففنا عنهم بـ"الأغاني"

تلاميذ عاشوا تحت حصار المطر.. و"مشرفات": خففنا عنهم بـ"الأغاني"

لا لتدمير أطفالنا.. "وليد" صحح خطأ نحويا لمعلمة فضربته وأهانته: "أنت غبي"

لا لتدمير أطفالنا.. "وليد" صحح خطأ نحويا لمعلمة فضربته وأهانته: "أنت غبي"

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