خبير عسكري سوري: العدوان التركي استهدف جدران السجون لتحرير الدواعش

قال اللواء محمد عباس، نائب مدير الأكاديمية العسكرية العليا بسوريا سابقا، إن العدوان التركي على سوريا لم يكن وليد اللحظة بل قائم منذ 2012 عندما أرادت الدولة التركية السيطرة على سوريا من خلال سلب هويتها تحت مسمى الثورة والحرية والديمقراطية، رغبة منها في السيطرة على العالم الإسلامي.

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العرب في أسبوع"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الجرائم التي تُرتكب حاليا في حق الشعب السوري من تركيا لم تتغير منذ 2012 ولكن الإعلام أراد اليوم تسليط الضوء على العدوان التركي، مؤكدًا أن تركيا كانت تستخدم جيوشها البديلة في المنطقة لتنفيذ مخططاتها مثل الأخوان وعناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وأشار الخبير العسكري السوري، إلى أن تركيا كانت تستخدم كل ما هو يقاتل تحت العباءة الإسلاموية في تنفيذ مخططاتها بالمنطقة، موضحًا أن العدوان التركي في سوريا استهدف جدران السجون التي يتواجد بها المدنيين من أجل إرهاب حراس سجون التي بداخلها عناصر داعش تسهيلًا للهروب.