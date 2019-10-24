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"النقل": الطرق الجديدة مؤهلة لاستقبال السيول

"النقل": الطرق الجديدة مؤهلة لاستقبال السيول

رئيس موريتانيا يؤكد إقامة جسر متين للتعاون بين أفريقيا وروسيا

رئيس موريتانيا يؤكد إقامة جسر متين للتعاون بين أفريقيا وروسيا

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ترقية 3641 موظفا في الجيزة

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مدبولي يصدر قرارا بتجديد انتداب 7 قضاة لمكتب شؤون أمن الدولة

مدبولي يصدر قرارا بتجديد انتداب 7 قضاة لمكتب شؤون أمن الدولة

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