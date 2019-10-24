أعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، أن اشتباكات عنيفة تدور بين مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وفصائل موالية لتركيا بريف حلب الشمالي الشرقي.

وأضاف "المرصد السوري لحقوق الإنسان" في بيان اليوم، أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة جرت بعد منتصف ليل الأربعاء على محور "الدجلباش" غرب مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، بين القوات الكردية في المنطقة من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، ترافقت مع قصف مدفعي من القواعد التركية المتمركزة شمال حلب على مواقع القوات الكردية.

وكان المرصد السوري، ذكر أن 4 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا قتلوا، وأصيب اثنان خلال عملية تسلل لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهة كفر كلبين في ريف حلب الشمالي، كما رصد قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية المتمركزة على أطراف مدينة أعزاز، استهدف مواقع القوات الكردية المتمركزة في جبهة مرعناز بريف حلب الشمالي.

وكانت القوات التركية، بدأت عدوانا عسكريا، في وقت سابق الشهر الجاري على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.