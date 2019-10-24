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الخارجية تنظم حفل استقبال بمناسبة الاحتفال بيوم الأمم المتحدة

الخارجية تنظم حفل استقبال بمناسبة الاحتفال بيوم الأمم المتحدة

محلل لبناني: أصبحنا على حافة الانهيار.. والسلطة تحصد ما زرعته

محلل لبناني: أصبحنا على حافة الانهيار.. والسلطة تحصد ما زرعته

عاجل.. وزير الداخلية العراقي يزور المتظاهرين في ساحة التحرير

عاجل.. وزير الداخلية العراقي يزور المتظاهرين في ساحة التحرير

عاجل.. البيت الأبيض يعد خطة بشأن سوريا

عاجل.. البيت الأبيض يعد خطة بشأن سوريا

بسبب الأمطار.. طوارئ قصوى في المحافظات: الزموا منازلكم غدا

بسبب الأمطار.. طوارئ قصوى في المحافظات: الزموا منازلكم غدا

20 فيلما في "بورتسودان السينمائية".. و"حار جاف صيفا" يفتتح الدورة الأولى

20 فيلما في "بورتسودان السينمائية".. و"حار جاف صيفا" يفتتح الدورة الأولى

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الأرصاد: استقرار الطقس وعودة درجات الحرارة للمعدل الطبيعي الأحد المقبل

الأرصاد: استقرار الطقس وعودة درجات الحرارة للمعدل الطبيعي الأحد المقبل

أب يفاجئ ابنته وعريسها على سرير الزوجية في الصباحية: محضرلكم برنامج يجنن

أب يفاجئ ابنته وعريسها على سرير الزوجية في الصباحية: محضرلكم برنامج يجنن

حزن في دسوق بعد فراق محمد ضحية الأمطار: "كان طفل مكافح.. ذنبه إيه"

حزن في دسوق بعد فراق محمد ضحية الأمطار: "كان طفل مكافح.. ذنبه إيه"

رعدية بالدلتا وتصل إلى القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة

رعدية بالدلتا وتصل إلى القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة

أكلت ملوخية وشربت شاي زردة.. تفاصيل جديدة في رحلة كاتي بيري بسيوة

أكلت ملوخية وشربت شاي زردة.. تفاصيل جديدة في رحلة كاتي بيري بسيوة

تلاميذ عاشوا تحت حصار المطر.. و"مشرفات": خففنا عنهم بـ"الأغاني"

تلاميذ عاشوا تحت حصار المطر.. و"مشرفات": خففنا عنهم بـ"الأغاني"

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