أصدر رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، القرار رقم 208 لسنة 2019، اليوم الخميس، بمنع استقبال طلبة المدارس بالمقاهي العامة والكافيهات بالمركز وقراه.

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة، إن القرار أُرسل إلى رؤساء الأحياء بمركز الداخلة، بالتنبيه على أصحاب المقاهي والكافيتريات بعدم استقبال طلاب المدارس في أثناء اليوم الدارسي، وفي حالة مخالفة ذلك، سيجري إلغاء الترخيص، وغلق المنشأة.

وأوضح أنه جرى التنبيه على الإدارة الهندسية ورؤساء الأحياء، بالمرور الدوري على المطاعم والكافيتريات والكافيهات، للتأكد من تنفيذ القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة مخالفة أحد له.

وأضاف رئيس مركز الداخلة، أن القرار جاء عقب واقعة تعدي مجموعة من طلبة المدارس، على مدير مدرسة في أحد المقاهي بمدينة موط بمركز الداخلة، أسفرت عن إصابته بجروح، واشتباه ارتجاج في المخ، وحرر محضر بالواقعة.