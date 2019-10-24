عادت الأمطار الغزيرة للهطول على وسط وشرق الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، مع حركة شديدة للرياح الباردة، بعدما شهدت المحافظة تحسنا نسبيا في حالة الطقس على مدار 19 ساعة مضت.

وشهدت الإسكندرية، تساقطا للأمطار الغزيرة على جميع الأنحاء، وسط إعلان حالة الطوارئ القصوى، فيما انتشرت سيارات الشفط بالشوارع لسحب المياه المتجمعة.

وأعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، في بيان، حالة الطوارئ والاستعداد لاستقبال الأمطار ونوة الشتاء.

ووجهت محافظة الإسكندرية، 7 تحذيرات للموطنين، عقب إعلان وزارة الموارد المائية، حالة الطوارئ، وتوجيه التحذير لأهالي "الثغر"، نتيجة الظواهر غير العادية، وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها معظم محافظات الجمهورية على مدار 3 أيام مقبلة.

هيئة الأرصاد الجوية أفادت أيضا بحدوث تغير مناخي حاد عنيف، بوجود منخفض مداري عاصف في حوض البحر المتوسط، مما يتسبب في حدوث أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية والسواحل الشمالية والدلتا، بكثافة أمطار تتعدى 15 مم، وسرعة رياح أكثر من 20 عقدة، غدا وبعد غد.

تحذيرات المحافظة، للمواطنين، شملت ما يلي:

1- عدم الخروج إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة.

2- عدم البقاء في أماكن مفتوحة خلال حدوث البرق.

3- عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية في أثناء حدوث البرق، تجنبا لخطر الصعق.

4- عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

5- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى الـ 60 كيلو متر، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

6- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

7- عدم ركن السيارات أسفل الأشجار أو في أماكن احتمال سقوطها.