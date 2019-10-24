كان يوم السابع عشر والخامس والعشرين من ديسمبر 2013 بمثابة هزة كبيرة في تركيا، بسبب أكبر عملية فساد ورشوة في تاريخ تركيا، حسبما جاء في الفيلم الوثائقي الذي عرضته شاشة "extra news" تحت عنوان "انقلاب مقّنع .. كشف ممارسات أردوغان وفساده".

الفيلم الوثائقي يروي الأعمال الخارجة عن القانون وأعمال الظلم الممارسة ضد أناس أبرياء، بعدما زعم الحزب الحاكم "العدالة والتنمية" أن ادعاءات الفساد التي طالته، محاولة للانقلاب على الحكم وذلك بهدف التعتيم على جريمته.

وتضمن الفيلم الوثائقي الحديث حول تلفيق الرئيس التركي، الاتهامات لمعارضيه بسبب رفضهم للسياسة التى يتبعها رجب طيب أردوغان، بجانب الحديث حول تصريحات هؤلاء المعارضين على تلفيق أردوغان التهم لهم.