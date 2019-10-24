أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عشر توصيات هامة لمربي النحل، لمجابهة الأجواء الباردة التي تمر بها البلاد.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية، إن الجهود التي يبذلها المربون تؤتي ثمارها الممتازة في أول الربيع، وتتلخص النصائح في التأكد من توافر الغذاء الكافي داخل الخلايا بنوعيه الكربوهيدراتي (العسل الناضج) والبروتيني (حبوب اللقاح)، وفي حالة عدم كفاية الغذاء داخل الخلية، يمكن الاستعانة بالغذاء الفائض في خلية أخرى أقوى.

وأضاف أن التوصيات ضمت أيضا أنه ينصح بضم الطوائف الضعيفة أو عديمة الملكات، حيث كلما احتوت الخلية على عدد كبير من شغالات صغيرة السن، كلما زادت درجة الحرارة داخل الخلية ونجحت عملية التشتية، كما يجب رفع الأقراص الفارغة وكذلك الأدوار العليا الزائدة عن حاجة النحل وتخزن وتحفظ جيدا داخل صناديق بعد تبخيرها لحين الحاجة إلى استخدامها في بدايات موسم الربيع.

وأشار إلى أن التوصيات تشمل ضرورة ترتيب الأقراص داخل الخلايا بحيث يكون الحضنة في الوسط والعسل وحبوب اللقاح على الجانبين، مع تغطية الأقراص من أعلى بقطعة من القماش أو الخيش النظيف، فضلا عن أهمية تعديل وضع القاعدة أو الطبلية على الارتفاع الشتوي، وكذلك تعديل فتحة الخلية على الفتحة الضيقة، إضافة إلى تقليل عدد مرات فتح الخلايا بقدر الإمكان، على أن يجرى فحص الخلايا في الأيام الدافئة وخلال الساعات المشمسة، وفي الأوقات قليلة الرياح، كما أن الفحص يجب أن يكون سريعا ويكتفى بالاطمئنان على وجود الملكة وكفاية الغذاء داخل الخلية.

وأوضح سليمان أن التوصيات تتضمن أيضا ضرورة العمل على تنظيف أرضية الخلايا وجدرانها من يرقات وعذارى ديدان الشمع إن وجدت مع الاهتمام بمكافحة الآفات والأمراض والتي تظهر في هذا الوقت وخاصة طفيل الفاروا، وتغطية الغطاء الخارجي للخلايا من الخارج بطبقة من الزنك، لحمايتها من الأمطار والمؤثرات الخارجية، إضافة إلى وضع أحجار ثقيلة أعلى غطاء الخلايا من الخارج في الأوقات شديدة الرياح، وخاصة على الخلايا التي توجد في الأماكن المكشوفة والأكثر عرضة لتأثيرات الرياح، فضلا عن توجيه فتحة الخلايا إلى الاتجاه القبلي وليست البحري.

وفي السياق ذاته، يهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالنحالين وأصحاب المناحل التوجه لأقرب مديرية زراعة أو إدارة زراعية للسير في إجراءات ترخيص مناحلهم.