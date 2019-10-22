قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ظهر اليوم، الثلاثاء بتوزيع عدد كبير من شتلات الخضراوات المتنوعة بقيمة مليون جنيه على مواطني جنوب سيناء مجانا تشجعيا لهم على زراعتها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أنه يسعى لتوفير كل ما يحتاجه المزارع من بذور وشتلات وأسمدة واختراق الأرض الصحراوية بالزراعة لكى تصبح محافظة جنوب سيناء سلة غذائية تحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين وبيع الفائض منها بالمحافظات الأخرى.

وقال إن هناك آلاف الأفدنة تحولت إلى مسطحات خضراء ومزارع منتجة بعد أن كانت صحراء جرداء.

وطالب بضرورة قيام المزارعين بتقديم ملفات تقنين الأوضاع لمجالس المدن ومديرية الزراعة بعد أن جري حصر جميع الحالات المستحقة تمهيدا لإستلامهم عقود الملكية، وأكد أن الدولة تسعى جاهدة لتقنين أراضي واضعي اليد سواء زراعية أو سكنية.

وقال سمير النجار وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء أن وزارة الزراعة وفيرت شتلات وبذور لمزارعي جنوب سيناء بقيمة مليون جنيه وهي عبارة عن طماطم ومحاصيل تجود زراعتها بالمحافظة .