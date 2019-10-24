حالة من الطقس السيء تشهدها مصر على مدار اليوميين الماضيين، فضربت أمطار رعدية معظم أنحاء البلاد خلال الـ48 ساعة الماضية، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة، واستمرار تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الطقس، لذلك هناك عدة تحذيرات يتوجب على قائدي السيارات اتباعها أثناء السير على الطرق السريعة.

اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري، قال إن "الضباب" يسبب ضعف الرؤية على قائد المركبة، ويضعف قدرته على تقدير المسافات والسرعة، موضحا أنه يتوجب عليه تخفيف السرعة بالقدر المستطاع، وترك مسافة كافية بينه وبين السيارة التي أمامه، وعدم تجاوز السيارات.

وأضاف الشاهد لـ"الوطن"، أنه يجب أن يحرص قائد السيارة في حالة الضباب أن يكون في مجال رؤية مناسب على الطريق يتيح له كشف المنطقة في الاتجاهين، إضافة إلى عدم التوقف في الطريق، والخروج منه مع تشغيل الأضواء والإشارات، وإبلاغ الشرطة عن أي مشكلة.

وأكد الخبير المروي أنه في حالة هبوب رياح في حالة السفر على الطرق السريعة، ذلك يؤثر على حركة المركبات وتجعلها غير مستقرة، موضحا أنها تؤثر على الحركة وينعكس التأثير على حجم السطح والحجم، ويتوجب عليه تخفيف السرعة الجلوس أمام عجلة القيادة بطريقة مباشرة.

وتابع أن في حالة الاقتراب من شاحنة كبيرة يجب أن يبطئ من سرعته، والسير بحذر شديد، وفي حالة تواجب صحراء مع الرياح، يجب الانتباه للرمال الناعمة لأنها تقلل الرؤية، كما أنها تساعد على التأثير على حركة إطارات السيارة.

وأشار إلى أن سقوط الأمطار يسبب انزلاق الاطارات أثناء القيادة، موضحا أنه يجب فحص سٌمك النقشة المتواجدة على إطارات السيارة، أنها كلما قل سمكها تزاد المسافة التي يحتاجها للتوقف، كما أنها تسبب الانخفاض في مجال الرؤية.

وفي حالة وجود تجمعات لمياه الأمطار يجب السير ببطيء، وفي حدوث انزلاق للسيارة يجب عدم الضغط على البنزين أو الفرامل، امساك المقبض بإحكام، وتوجيه السيارة في اتجاه الانزلاق حتي يصل إلى مسافة يمكنه فيها التحكم بالسيارة.