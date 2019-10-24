تمكنت الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة ببورسعيد، برئاسة محمد محمود حنفي، المدير العام، بالتنسيق مع إدارة مباحث مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش الممنوع حيازته أو تصديره أو استيراده أو تداوله داخل حاوية تفاح استوردتها إحدى شركات الاستيراد والتصدير.

وذلك بناءا على إخبارية مقدمة من الإدارة العامة لجمرك شرق بورسعيد، وإدارة مباحث مكافحة المخدرات، وإدارة البحث الجنائي بالاشتباه في وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية رقم CGMU 5092316 بيان جمركي رقم 5526 لسنة 2019 مطور شرق بورسعيد باسم شركة "ا. ت" للاستيراد والتصدير، ومشمولها مستنديا عبارة عن 2580 طرد تفاح بوزن قائم 27.600 طن وتم التحقق من الإخبارية والمذكرات طبقا لنص المادة 83 من قانون الجمارك .

وأثناء المعاينة لاحظ صلاح بدوي، مدير إدارة الحركة، أن حجم القواعد الخشبية حجمه أكبر من الحجم المعتاد، وعليه جرى التأكد من تلك الملاحظة والتدقيق منها، وإعادة فحصها فتبين له بعد كسر جزء من الحافة الخشبية للبالته وجود مخبأ سري معد ومجهز وبداخله قطعة من مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر مغلفة بكيس من لدائن الممنوع استيراده أو تصديره أو حيازته طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وبالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.

وتقدم مدير إدارة الحركة بمذكرة اشتباه إلى المسئولين تم ضمها لمحضر إثبات الحالة، ونظرا لتأخر الوقت وقرب حلول آخر ضوء تم إغلاق الحاوية وضرب سيل تأميني عليها على أن تستكمل عملية التفتيش اليوم وإخراج المادة التي تشبه جوهر الحشيش.

واستكملت عملية التفتيش اليوم بمعرفة اللجنة الجمركية برئاسة صلاح بدوي، مدير إدارة الحركة المكونة، ومن أحمد حسن مرسي، مأمور الحركة، وعلي عبدالجواد، مراجع الحركة، وأحمد حمدي مأمور التعريفة بحضور محمد إبراهيم، مدير إدارة المكافحة عمليات، وسالم لافي رئيس قسم الأمن الجمركي حيث تبين وجود1251 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام والمقاسات بوزن قائم قدره 248 كيلوجرام من جوهر الحشيش المخدر.

وقرر يسري رجب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.