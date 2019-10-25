رئيس مركز الداخلة يزور المعلم الذى تعرض لواقعة التعدى من بعض طلبة المدارس للاطمئنان على حالته

زار كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، يرافقه الدكتور عبد العزيز رفاعي مدير مستشفى الداخلة العام، المعلم الذي تعرض لواقعة التعدي من مجموعة من طلبة المدارس على "كافيتيريا"، بمدينة موط، للاطمئنان على حالته الصحية.

وقال كمال ابراهيم، إن الوحدة المحلية للمركز أصدرت قرارا عقب الحادث، حمل الرقم 208 لسنة 2019، بغلق المقاهي والكافيتيريات التي تستقبل طلاب المدارس في أثناء اليوم الدراسي.

ومن جانبه، قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تشكيل لجان، بالاشتراك مع قوات الشرطة ومسؤولي التربية والتعليم بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، للمرور على المقاهي ومحلات الـ"بلاي ستيشن" في أوقات العمل الرسمية بمدارس المحافظة، وإغلاق التي يتواجد بها الطلاب، وذلك بهدف تحقيق الانضباط، وانتظام العملية التعليمية.