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في اليوم العالمي لشلل الأطفال.. العالم يتخلص من الوباء

في اليوم العالمي لشلل الأطفال.. العالم يتخلص من الوباء

تهدف لمحو الأمية الفنية.. تفاصيل الدراسة بمراكز فنون الجامعات الحكومية

تهدف لمحو الأمية الفنية.. تفاصيل الدراسة بمراكز فنون الجامعات الحكومية

100 متر بين الحياة والموت.. عم ضحية أمطار الغربية يروي قصة وفاتها

100 متر بين الحياة والموت.. عم ضحية أمطار الغربية يروي قصة وفاتها

"ما تنزلوش إلا للضرورة".. الأرصاد تحذر من أمطار وسيول لـ 48 ساعة

"ما تنزلوش إلا للضرورة".. الأرصاد تحذر من أمطار وسيول لـ 48 ساعة

زخاري: نسب الشفاء من سرطان الثدي 85% حال اكتشافه مبكرا

زخاري: نسب الشفاء من سرطان الثدي 85% حال اكتشافه مبكرا

رئيس "الأشعة بمعهد الأورام": نحتاج جهازي رنين مغناطيسي لاحتواء الضغط

رئيس "الأشعة بمعهد الأورام": نحتاج جهازي رنين مغناطيسي لاحتواء الضغط

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"في وش المدفع".. أسباب الطقس السيء الذي يضرب الدلتا غدا

"فكرة بـ150 جنيه".. مواطن يعزل أعمدة الإنارة للقضاء على حوادث الصعق

"فكرة بـ150 جنيه".. مواطن يعزل أعمدة الإنارة للقضاء على حوادث الصعق

أب يفاجئ ابنته وعريسها على سرير الزوجية في الصباحية: محضرلكم برنامج يجنن

أب يفاجئ ابنته وعريسها على سرير الزوجية في الصباحية: محضرلكم برنامج يجنن

حزن في دسوق بعد فراق محمد ضحية الأمطار: "كان طفل مكافح.. ذنبه إيه"

حزن في دسوق بعد فراق محمد ضحية الأمطار: "كان طفل مكافح.. ذنبه إيه"

رعدية بالدلتا وتصل إلى القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة

رعدية بالدلتا وتصل إلى القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة

أكلت ملوخية وشربت شاي زردة.. تفاصيل جديدة في رحلة كاتي بيري بسيوة

أكلت ملوخية وشربت شاي زردة.. تفاصيل جديدة في رحلة كاتي بيري بسيوة

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