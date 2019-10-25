زخاري: نسب الشفاء من سرطان الثدي 85% حال اكتشافه مبكرا

قالت الدكتورة نادية زخاري، أستاذ بيولوجيا الأورام بوحدة الكيمياء الحيوية، إن نسب الشفاء من مرض سرطان الثدي تصل إلى 85% عند الكشف المبكر.

وأضافت زخاري، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأبحاث التي تنشر في الخارج تحسن من التصنيف المصري علميا في الخارج لمواجهة المرض.

وأوضحت أن الهدف الأول لنشر الأبحاث المصرية هو الاكتشاف المبكر للأورام من خلال بحث التغييرات الجينية أو البروتينات، التي من الممكن الاعتماد عليها كدلالات أورام حتى يتم اكتشاف المرض مبكرا، مشيرة إلى أن نسبة العلاج تكون منخفضة مع اكتشاف مرض السرطان بوقت متأخر.

وأردفت: "مرض السرطان يكتشف متأخرا عكس الدول الأخرى التي تجرى فيها الفحوصات بشكل مبكر ودوري، ما يساعد على اكتشافه مبكرا وعلاجه مبكرا".

وأشارت إلى أن وحدة الاكتشاف المبكر في المعهد دورها الرئيسي هو توعية المواطنين بالكشف المبكر.