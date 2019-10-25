تكثف أجهزة الأمن بالمنيا من جهودها لكشف غموض مصرع عامل بمنزله، وبه آثار خنق حول رقبته بمنطقة جنينة المغاربة قبلي مدينة ملوي جنوب المحافظة.

كان اللواء محمود خليل، مدير الأمن، تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي، بوصول "أ.ج"، 33 عاما، عامل، مقيم بمنطقة جنينة المغاربة بحي جنوب مدينة ملوي جثة هامدة، وبالمناظرة الأولية للجثة، وجد آثار خنق حول الرقبة.

تقرر تشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة العميد عصام أبوالفضل، رئيس فرع البحث الجنائي للجنوب، ويستمع فريق البحث حاليا لأقوال زوجة المجني عليه، وعدد من أقاربه في محاولة للتوصل للأسباب الحقيقية للواقعة، والكشف عما إذا كان وراء الواقعة شبهة جنائية أم انتحار، وتوسيع دائرة الاشتباه لكشف غموض الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة أسباب الوفاة.