أحمد داوود: وافقت على العمل في "قبل زحمة الصيف" حبا في محمد خان

قال الفنان أحمد داوود، إنه للأسف لم يُشارك في أي عمل فني من إخراج المخرج الراحل يوسف شاهين، حيث كان داوود يتمنى المشاركة معه ولو في دور صغير، مضيفًا: "اللي لحقته محمد خان، في آخر فيلم ليه اسمه (قبل زحمة الصيف)، أنا وافقت على العمل فور عرضه عليا عشان المخرج".

وأضاف "داوود"، خلال حواره في برنامج "أنا وبنتي"، مع الفنان شريف منير وابنته اسما شريف منير، الذي يُعرض على شاشة "on e": "أنا مكنش فارق معايا الفيلم ينجح أو لا، أنا كان فارق معايا المخرج اللي هشتغل معاه، كنت عاوز ألحق أي حد من القامات دي".

وتابع: "بقعد أقول لنفسي، هل ممكن يكون ده آخر عمل فني لمحمد خان، أو ليوسف شاهين، هل أنا ممكن ملحقش أي حد من القامات دي أشتغل معاها، أول ما اتعرض عليا الفيلم وافقت على طول، كنت عاوز أستفاد من خبرته وطريقته".

وواصل داوود قائلا: "أنا لما محمد خان كان يقولي يا أحمد كنت بتخض على طول".