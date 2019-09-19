فقرة رقص على الـ"ريد كاربت"..عرض من أحمد داوود وزوجته بـ مهرجان الجونة

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توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد الحرارة على جنوب الصعيد

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد الحرارة على جنوب الصعيد

كريم قاسم في "الجونة السينمائي": أعمل على تجربة جديدة ستفاجئ الجمهور

كريم قاسم في "الجونة السينمائي": أعمل على تجربة جديدة ستفاجئ الجمهور

أحمد داوود: الجونة من أقرب الأماكن السياحية إلى قلبي

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القنصل الصيني بالإسكندرية: صادرات مصر لبكين زادت بنسبة 36% سنويا

القنصل الصيني بالإسكندرية: صادرات مصر لبكين زادت بنسبة 36% سنويا

السجن لـ20 متهما في حرق أقسام شرطة بالمنيا

السجن لـ20 متهما في حرق أقسام شرطة بالمنيا

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تحسن أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل.. والحرارة تصل إلى 31 درجة

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رغم رحيلهم... أصوات الشهداء لا تزال تنبض بالحياة

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