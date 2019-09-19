فقرة رقص على الـ"ريد كاربت"..عرض من أحمد داوود وزوجته بـ مهرجان الجونة

خطف الفنان أحمد داوود، وزوجته الفنانة علا رشدي، الأنظار، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، إذ قدّما فقرة رقص استعراضية، على الـ"ريد كاربت" وذلك في شكلٍ ساخر.

وظهرت "علا" بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا باللون الأحمر، ووجهت رسالة للمصوريين، بقولها: "دي فتحة فستاني.. صوروها"، حيث حرصت على التقاط مجموعة من الصور التذكارية على السجادة الحمراء، بصحبة زوجها.

وتنطلق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، السابعة مساء اليوم، وتمتد حتى 27 سبتمبر الجاري، حيث يبدأ حفل الافتتاح في تمام الساعة السابعة مساءً بحضور القائمين على المهرجان والعديد من النجوم المصريين والعرب والعالميين.