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"شرفنطح".. رائد الكوميديا الذي انتهت حياته بين الفقر والمرض

"شرفنطح".. رائد الكوميديا الذي انتهت حياته بين الفقر والمرض

استعدادات "التضامن" لدعم مراكز الإغاثة لمواجهة السيول

استعدادات "التضامن" لدعم مراكز الإغاثة لمواجهة السيول

في 9 معلومات.. مهمة فرق الإغاثة التابعة لـ"الطرق" في مواجهة السيول

في 9 معلومات.. مهمة فرق الإغاثة التابعة لـ"الطرق" في مواجهة السيول

ترعة السلام.. 21 عاما على وصول مياه النيل لسيناء

ترعة السلام.. 21 عاما على وصول مياه النيل لسيناء

10 تحذيرات لمديري مدارس الدقهلية في حال هطول الأمطار

10 تحذيرات لمديري مدارس الدقهلية في حال هطول الأمطار

بسبب الأمطار.. محافظ كفرالشيخ يدير غرفة عمليات المحافظة: مفيش أجازات

بسبب الأمطار.. محافظ كفرالشيخ يدير غرفة عمليات المحافظة: مفيش أجازات

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100 متر بين الحياة والموت.. عم ضحية أمطار الغربية يروي قصة وفاتها

100 متر بين الحياة والموت.. عم ضحية أمطار الغربية يروي قصة وفاتها

"في وش المدفع".. أسباب الطقس السيء الذي يضرب الدلتا غدا

"في وش المدفع".. أسباب الطقس السيء الذي يضرب الدلتا غدا

"فكرة بـ150 جنيه".. مواطن يعزل أعمدة الإنارة للقضاء على حوادث الصعق

"فكرة بـ150 جنيه".. مواطن يعزل أعمدة الإنارة للقضاء على حوادث الصعق

أب يفاجئ ابنته وعريسها على سرير الزوجية في الصباحية: محضرلكم برنامج يجنن

أب يفاجئ ابنته وعريسها على سرير الزوجية في الصباحية: محضرلكم برنامج يجنن

حزن في دسوق بعد فراق محمد ضحية الأمطار: "كان طفل مكافح.. ذنبه إيه"

حزن في دسوق بعد فراق محمد ضحية الأمطار: "كان طفل مكافح.. ذنبه إيه"

رعدية بالدلتا وتصل إلى القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة

رعدية بالدلتا وتصل إلى القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة

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