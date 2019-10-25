أكد الدكتور سامح عبدالشكور أستاذ السكر والغدد الصماء والمؤسس والعميد الأسبق لمعهد السكر، أن نسبة السكر تتأثر بالحالة النفسية والحياة المجتمعية وذلك خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وأوضح عبدالشكور أن أمراض السكر منتشرة جدًا بالرغم من إمكانية تفاديها مضيفًا: "السكر إحنا اللي بنجيبه لنفسنا وهي دي السلوكيات ونمط الحياة المختلة اللي ممكن نتحاشاها بنسبة مليون في المية".

وأشار عبدالشكور إلى أن أول من اكتشف مرض السكر هم القدماء المصريين وأن نسبة انتشاره تزيد في المجتمع المصري، لافتًا إلى أن السكر من الدرجة الثانية مرض له استعداد وراثي، مؤكدًا أن الأكل بطريقة خاطئة والضغوط النفسية والأدوية بدون استشارة طبيب تسبب الإصابة بالسكري.

ونصح عبدالشكور بتصليح نظام الحياة وضبط نظام الأكل كل حسب عمره ومجهوده وألا ينفعل، مشيرًا إلى أن القضاء على مرض السكري يغلق الباب أمام أمراض أخرى كثيرة.