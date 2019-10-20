تقدمت الدكتورة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة، بشأن انتشار أجهزة قياس السكر غير مطابقة للمواصفات في السوق، وتسببها في قراءات خاطئة أضرت بالصحة العامة للمواطنين.

وأكدت النائبة في طلبها أنّ هذه الظاهرة بدأت تغزو سوق الأجهزة الطبية في مصر، في ظل غياب الرقابة على ما يباع من هذه الأجهزة، ووجود محلات تبيع منتجات مقلدة تعطي مؤشرات قياس خاطئة لمرضي السكر.

وأشارت عبدالحليم إلى وجود حالات كثيرة تعرضت لأضرار بسبب انتشار أجهزة قياس السكر المقلدة والصيني والمنتشرة في المحلات والصيدليات، لا سيما في شارع قصر العيني، الذي هو مكان لتجمع المحلات التي تبيع الأجهزة الطبية، موضحا أنّ الأجهزة المقلدة تسببت في دخول بعض المرضي في غيبوبة بسبب القراءة الخاطئة والتشخيص الخاطئ.