عاجل.. متظاهرون وسط بغداد.. وقوات الأمن تحاول تفريقهم بخراطيم المياه

وصل متظاهرون في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إلى وسط المنطقة الخضراء بعد أن عبروا جسر الجمهورية، للتظاهر في وسط مدينة بغداد بالعراق.

وتحاول قوات الأمن هناك، مواجهة المتظاهرين وتفريقهم عن طريق خراطيم المياه، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.