عاجل| سماع دوي انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بسماع دوي انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ"رويترز"، إن الانفجار وقع قرب المنطقة الخضراء التي تضم مبان حكومية وسفارات، وتحديدا قرب المنطقة الخضراء في بغداد.