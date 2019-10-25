قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن مصر وروسيا تربطهما علاقات اقتصادية وسياسية وثقافية قديمة، مستشهدة بالعلاقة بين الرئيسين السيسي وبوتين.

وأضافت الوزيرة، خلال لقاء مع قناة "روسيا اليوم" ضمن تغطية القناة للقمة الروسية- الأفريقية في سوتشي، أنه سيتم إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور تنمية قناة السويس ضمن أشكال الشراكة الاقتصادية بين مصر وروسيا.

واعتبرت أن تكون مصر هي بوابة الدخول لأفريقيا بالنسبة للشركات الصناعية الروسية وأنها ستستفيد من كل الاتفاقيات التي عقدتها مصر مع الدول الأفريقية.

وأكدت الوزيرة أن قارة أفريقيا غنية بالموارد الطبيعية وغنية بالموارد البشرية حيث يصل عدد سكانها لـ1.2 مليار نسمة ونسبة 60% منهم من الشباب.