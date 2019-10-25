قال وزير التجارة والصناعة، إنه التقى ونظيره الروسي 5 مرات خلال عام واحد من أجل مناقشة الملفات المشتركة بينهم.

وأكد خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز" ضمن تغطية القناة للقمة الروسية الأفريقية في سوتشي على أهمية المنطقة الاقتصادية الروسية نظرًا لتطور التكنولوجيا الروسية ورغبتهم في الاستفادة من العمالة المصرية المدربة والقابلة للتدريب.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد الروسي يمكن أن يستفيد من الشراكة مع مصر ويستفيد من تواجدها في الأسواق الإقليمية العربية والأفريقية والأوروبية أيضًا.

وشدد على أنه يعمل على عمل المنطقة الاقتصادية الروسية، معتبرًا أنه يعمل بشكل جدي لتظهر منتجات هذه المنطقة في أقرب وقت.