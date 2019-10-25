شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، ما تسبب في غرق شوارع عديدة هناك، وذلك حسبما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر العديد من رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقاطع فيديو توضح كم الأمطار، والبرد والرعد الظاهر في سماء الإسكندرية.

#الاسكندريه

تقريبا اسكندريه بتغرق دلوقتي من الشتاء ربنا يستر اللهم صيبا نافعا pic.twitter.com/lJr9WKAHFA — Yasmine Awad (@YasmineAwad4) October 25, 2019

وأعلنت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ لمواجهة النوة الحالية، وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ بجميع مناطق وقطاعات المحافظة، وبتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كل الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن (175) وغرفة الطوارئ على مدار الساعة.