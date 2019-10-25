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أخبار متفوتكش.. تحذير الأرصاد للمواطنين والزمالك يفوز على جينيراسيون

أخبار متفوتكش.. تحذير الأرصاد للمواطنين والزمالك يفوز على جينيراسيون

بعد محضر المخالفة.. إجراءات التصالح على وصلة مياه غير قانونية

بعد محضر المخالفة.. إجراءات التصالح على وصلة مياه غير قانونية

استعدادا لأوبرا عايدة ..نائب محافظ الأقصر يتفقد تجهيزات "حتشبسوت"

"من طلقات الغدر لتلقي العزاء".. الذكرى الثالثة للشهيد عادل رجائي

"من طلقات الغدر لتلقي العزاء".. الذكرى الثالثة للشهيد عادل رجائي

غرق بعض شوارع طريق الحرية في الإسكندرية

غرق بعض شوارع طريق الحرية في الإسكندرية

الأوراق المطلوبة لتصحيح اسم وبيانات إيصالات استهلاك الكهرباء

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"فكرة بـ150 جنيه".. مواطن يعزل أعمدة الإنارة للقضاء على حوادث الصعق

"فكرة بـ150 جنيه".. مواطن يعزل أعمدة الإنارة للقضاء على حوادث الصعق

أب يفاجئ ابنته وعريسها على سرير الزوجية في الصباحية: محضرلكم برنامج يجنن

أب يفاجئ ابنته وعريسها على سرير الزوجية في الصباحية: محضرلكم برنامج يجنن

حزن في دسوق بعد فراق محمد ضحية الأمطار: "كان طفل مكافح.. ذنبه إيه"

حزن في دسوق بعد فراق محمد ضحية الأمطار: "كان طفل مكافح.. ذنبه إيه"

رعدية بالدلتا وتصل إلى القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة

رعدية بالدلتا وتصل إلى القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة

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