شهدت الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس موجة طقس هي الأعنف، وذلك بأحد أيام نوة "قاسم"، حيث تواصل الأمطار الغزيرة هطولها على المدينة دون توقف، بالإضافة إلى الرعد والبرق وارتفاع موج البحر.

وأغلقت ميناء الإسكندرية، البوغازي وذلك بسبب الطقس السيئ الذي حل على المدينة، منذ مساء أمس، وارتفاع موج البحر وهبوب رياح باردة، والذي تسبب في سقوط أجزاء من العقارات على السيارات في الشوارع.

وغرقت عدد من الشوارع بسبب كمية الأمطار الكبيرة التي تتساقط على المدينة، ودفعت شركة الصرف الصحي بعدد من سيارات الشفط لسحب المياه المتراكمة في الشوارع.