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"الداخلية": ضبط أبطال فيديو تحطيم المحلات والسيارات في بورسعيد

"الداخلية": ضبط أبطال فيديو تحطيم المحلات والسيارات في بورسعيد

وزير التعليم العالي يستعرض رؤية مصر 2030 لتطوير البحث العلمى في "قمة المعرفة"

وزير التعليم العالي يستعرض رؤية مصر 2030 لتطوير البحث العلمى في "قمة المعرفة"

"الأرصاد": تحسن تدريجي في الطقس السبت.. والشتاء بدأ مبكرا

"الأرصاد": تحسن تدريجي في الطقس السبت.. والشتاء بدأ مبكرا

"واللا": قطر طلبت من إسرائيل إعلان دعمها لجهود الدوحة في قطاع غزة

"واللا": قطر طلبت من إسرائيل إعلان دعمها لجهود الدوحة في قطاع غزة

وزير النقل يلتقي وفد البنك الدولي لبحث التعاون في مجال السكك الحديدية

وزير النقل يلتقي وفد البنك الدولي لبحث التعاون في مجال السكك الحديدية

تقرير: غالبية الأمريكيين من السود ضحايا حوادث العنف المسلح

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صاحبة «غرفة السعادة» تحول الزيوت إلى صابون بالشيكولاتة وشامبو بالفراولة

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