نشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، فيديو، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، يتضمن ملخص لزيارة الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى الصين.

وعاد وزير الدفاع إلى أرض الوطن، بعد زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، استغرقت عدة أيام.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية بمقر وزارة الدفاع الصينية، حيث عَزَفَت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للبلدين، كما استعرض وزير الدفاع حرس الشرف، وكان في استقباله نظيره الصيني الفريق أول "وي فنج هه".

وأجرى القائد العام للقوات المسلحة العديد من المباحثات الهامة، تناولت نقل وتبادل الخبرات العسكرية، وزيادة أوجه التعاون المشترك بين كلا البلدين في مجالات "التسليح، والتدريبات المشتركة، والتأهيل والتدريب للكوادر العسكرية على المستويات كافة".

وأشاد وزير الدفاع الصيني بمستوى التعاون والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين في مختلف الجوانب، وأكدا الحرص المشترك على استمرار تطويرها وتنميتها، بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وأكد "وي فنج هه" أهمية الدور الهام والحيوي لمصر، والداعم لأمن واستقرار المنطقة.