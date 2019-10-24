عاد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إلى مصر، بعد زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى، فى زيارة رسمية استغرقت عدة أيام.

وأجرى القائد العام للقوات المسلحة، خلال الزيارة، العديد من المباحثات الهامة تناولت نقل وتبادل الخبرات العسكرية وزيادة أوجه التعاون العسكرى المشترك بين كلا البلدين في مجالات التسليح والتدريبات المشتركة والتأهيل والتدريب للكوادر العسكرية على كافة المستويات.

وأعرب الفريق أول محمد زكى عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع جمهورية الصين الشعبية ولاسيما فى المجال العسكرى، وتوافق رؤى القيادة السياسية المصرية والصينية تجاه دعم جهود الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشاد وزير الدفاع الصيني بمستوى التعاون والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين في مختلف الجوانب، مؤكدين الحرص المشترك على استمرار تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، مؤكدا على أهمية الدور الهام والحيوي لمصر والداعم لأمن واستقرار المنطقة.

وحضر الفريق أول محمد زكي مراسم الافتتاح لمنتدى "زيانغشان الدولى" بحضور عدد من وزراء الدفاع من مختلف الدول، وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة أكد فيها على ضرورة تعميق التعاون الدولي المشترك لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى حتمية سن قوانين للحد من انتشار الإرهاب ونشر الأفكار المتطرفة.

والتقى الفريق أول محمد زكي في وقت لاحق بوزير الأمن العام الصيني، حيث تناول اللقاء بحث ملفات التعاون الأمني في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

والتقي القائد العام للقوات المسلحة مع عدد من ممثلي شركات الصناعات الدفاعية الصينية، كما قام بزيارة القاعدة البحرية بشانغهاي وتفقد عدد من الوحدات التابعة للقوات البحرية الصينية، مشيدا بما تتمتع به القوات البحرية الصينية من قدرات قتالية عالية.