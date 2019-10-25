حصد طلاب جامعة بنها عددا من الميداليات في أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول، والذي نظتمه جامعة أسوان خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري بمشاركة 22 دولة إفريقية و24 جامعة مصرية.

وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة بالجامعة.

وقال الدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب، إن طلاب الجامعة شاركوا في عدد من المسابقات المختلفة، وفازت الطالبة أمنة عبدالعزيز بكلية التجارة على المركز الأول والميدالية الذهبية في الغناء، وجرى اختيارها لإحياء الحفل الختامي للمهرجان، كما فاز الطالب عبدالخالق شعراوي، بكلية الحاسبات بالمركز الثالث والميدالية البرونزية برمجيات (تنشيط السياحة).

كما حصل الطلاب عبدالرحمن طارق، وعبدالرحمن سعد بكلية الهندسة ببنها على المركز الثالث والميدالية البرونزية أيضا، مبادرات طلابية عن إعادة تدوير البلاستيك المستعمل وتحويله إلى خيوط في طابعة ثلاثية الأبعاد، كما حصلت الجامعة في دوري المعلومات على المركز الرابع.

من جانبه وجه الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، التهنئة للطلاب الفائزين في فعاليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية، مؤكداً أن جامعة بنها حريصة على دعم أبنائها من الطلاب المتميزين للمشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة.