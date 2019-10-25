افتتحت مساء أمس الدورة الرابعة عشر من مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير، بحضور رئيس الوزراء الموريتاني المهندس إسماعيل بن بده ووزراء الدفاع والثقافة والشباب والرياضة .

وأعلن سالم دندو مدير المهرجان عن الأفلام المشاركة والفعاليات المختلفة ووجه الشكر للحكومة الموريتانية لدعمها للمهرجان لأول مرة .

وكرم مهرجان نواكشوط إدارة مهرجان الأقصر وتسلم درع التكريم السيناريست أحمد حلبه منسق عام المهرجان كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين المهرجانين، كما كرم المهرجان أيضا النجمة التونسية سناء يوسف والتي أعربت عن سعادتها بالتكريم ودعمها للمهرجان وإشادتها بدوره الكبير في موريتاني ، كما كرمت ادارة المهرجان أيضا النجمة المغربية زبيدة عاكف والنجمة الجزائرية مليكة بلباي.

كما تقام عدد من الورش السينمائية بالمهرجان حيث يدير المخرج المصري أحمد رشوان ورشة التمثيل ويدير المخرج العراقي نوزاد شيخاني ورشة الاخراج

يقام مهرجان نواكشوط في الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر بدعم من رئاسة الجمهورية الموريتانية، والدورة مهداة لروح المخرج الموريتاني الكبير ميد هوندو.