يتفاجأ الكثير من المواطنين عند استلام فاتورة المياه الشهرية بارتفاع في الاستهلاك الخاص به، والتي تتعدى استهلاكه الحقيقي بمراحل، والتي تنتج عن القراءة الخاطئة لعداد المياه، وتقدم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة تصحيح قراءة العداد للمواطنين.

وتستعرض "الوطن" الإجراءات والمستندات المطلوبة لتصحيح قراءة عداد مياه خاطئة، وفق البوابة الإلكترونية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي:

المستندات المطلوبة لتصحيح قراءة عداد مياه خاطئة:

يتقدم المنتفع بطلب تصحيح قراءة خاطئة للشركة.

بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.

الفاتورة المطلوب تصحيح القراءة الخاطئة بها.

صورة من قراءة العداد الصحيحة.

يترك المنتفع رقم الهاتف الأرضي والمحمول الخاص به.

الإجراءات المطلوبة لتصحيح قراءة عداد مياه خاطئة

يتقدم المنتفع بالمستندات السالف ذكرها للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

يتوجه فني الشركة على الفور للعقار المقصود لمعاينة قراءة العداد الصحيحة وفحص العداد ظاهريا.

يقوم الفني بتعديل القراءة وفقا للقراءة الفعلية للعداد.

في حالة ثبوت الخطأ يتم إلغاء الإيصالات الخاطئة وإصدار فاتورة جديدة بعد التعديل.

تستغرق الخدمة لتنفيذها 5 أيام عمل بعد تسليم المستندات المطلوبة للشركة.