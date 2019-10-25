أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، خلال رئاسته غرفة العمليات والأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، أن جميع الأجهزة التنفيذية، تعاملت بشكل إيجابي وسريع، منذ اللحظات الأولى لتعرض مراكز ومدن المحافظة، لموجة شديدة من سقوط الأمطار الغزيرة، والتى سبق وأن تم التحذير عنها وفقاً لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار المحافظ إلى تواجد وانتشار الفرق والأطقم ورؤساء ونواب المدن والقرى، لرفع وإزالة الآثار وتجمعات المياه الناجمة عن الأمطار بالشوارع والميادين وانتظام حركة سير المواطنين والسيارات، وكذا متابعة محطات الصرف وتشغيلها بكامل طاقتها.

وأكد المحافظ، على أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، ومثيلاتها بالوحدات المحلية، تعاملت بمنتهى الدقة لتوجيه الأطقم الخاصة للمناطق، لرفع جميع الآثار من خلال فرق عمل مشتركة بين الوحدات المحلية وشركتى المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

وشدد آمنة، على استجابة جميع الأجهزة التنفيذية، لمطالب للمواطنين والتحرك الفورى لحل أى مشكلة تتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، مع رفع درجة الاستعداد والالتزام بكافة التعليمات، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين.

وأهاب المحافظ، بجميع المواطنين الآبلاغ عن أى مشكلة قد تحدث نتيجة لسقوط الأمطار على الخط الساخن 114 الخاص بغرفة العمليات المركزية، للعمل على حلها والاستجابة لها على الفور، مؤكدا على التواجد المستمر على مدار الــ24 ساعة لجميع المسئولين بالشارع والانعقاد الدائم لغرفة العمليات.

وناشد المحافظ، مواطني المحافظة، باتباع مجموعة من الإرشادات التالية، تزامنا مع سقوط أمطار، وهى ترشيد استخدام المياه لتخفيف الأعباء على شبكة الصرف الصحي، وتجنب نزول المواطنين إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، وتجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء الشبورة أو المطر الغزير، وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك، وتغطية الأسلاك العارية التي تمثل حالة خطورة، وفصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة، مع تأمين أسقف المنازل وعزلها ضد تسريب المياه وخاصة في المناطق الريفية والعشوائية، واتخاذ كافة الإجراءات لعدم دخول المياه إلى المنازل وصرفها على المطابق أو البالوعات بالنسبة للمدن أو في المصارف والمجاري المائية بالنسبة للمناطق الريفية والتواصل السريع مع الوحدات المحلية أو فروع شركة المياه والصرف الصحي، في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها، والإتصال على الخط الساخن للمحافظة 114 في حالات الطواريء، وفصل التيار الكهربائي غير المؤمن أو المتصل بشكل عشوائي.