قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الواردة بتقريرها العام عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017/2018، إن اللجنة تعقد 4 اجتماعات الأسبوع المُقبل بحضور ممثلو 13 هيئة، لمتابعة تنفيذ التوصيات التى تخص تلك الهيئات.

وتعقد اللجنة الاجتماع الأول، صباح الأحد المُقبل، لمتابعة مدى تنفيذ كل من: (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الهيئة العامة للطرق والكبارى، والهيئة العامة للتنمية السياحية) لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017/2018 فيما يخص تلك الهيئات.

والاجتماع الثانى ظهر الأحد لمتابعة مدى تنفيذ كل من: (الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الهيئة الوطنية للإعلام، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات)، لتوصيات اللجنة.

وتعقد الاجتماع الثالث صباح يوم الاثنين لمتابعة مدى تنفيذ كل من: (الهيئة المصرية العامة للبترول، هيئة الأوقاف المصرية، الهيئة المصرية العامة للمساحة)، لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017/2018 فيما يخص تلك الهيئات.

وتعقد اللجنة الاجتماع الرابع، ظهر الإثنين، لمتابعة مدى تنفيذ كل من: (الهيئة العامة للسلع التموينية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة القومية لسكك حديد مصر) لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017/2018 فيما يخص تلك الهيئات.