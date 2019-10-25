نجح فريق مباجث مديرية أمن أسيوط، من خلال حملة أمنية شنتها القوات تحت إشرف اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، من ضبط 12 شخصا لإدارتهم ورش تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بالبداري في أسيوط، وبحوزتهم 12 قطعة سلاح آلي وخرطوش.

وكانت معلومات وردت لضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط أكدتها التحريات مفادها إدارة عدد من الأشخاص لورش تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار فيها متخذين من المنطقة الجبلية المتاخمة للقرية محل إقامتهم بؤرة لمزاولة نشاطهم الإجرامي بالبداري في أسيوط.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام المتهمين ولهم معلومات جنائية مسجلة جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة البداري بإدارة ورش لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، بدون ترخيص والإتجار فيها متخذين من المنطقة الجبلية المتاخمة للقرية محل إقامتهم بؤرة لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى إعداد مأمورية وبرئاسة اللواء نائب المدير واللواء مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، واللواء وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية للأمن والتحريات والسيد اللواء مساعد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، لمنطقة وسط الصعيد والعميد رئيس فرع الأمن العام بأسيوطن استهدفت دائرة مركز البداري ضمت العميد رئيس قسم المباحث الجنائية، وضباط إدارة البحث الجنائي وفرع بحث الشرق ووحدة مباحث المركزمدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم أسفرت نتائج الحملة عن ضبطهم وبحوزتهم 5 بندقية آلية، و7 بندقية خرطوش تركي الصنع، و2 ورشة لتصنيع الأسلحة، و 645 طلقة متنوعة، أدوات وأجزاء التصنيع وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للمتهمين كل على حدة وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.