انتشرت سيارات الحماية المدينة في عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، في إطار مشاركة الأجهزة التنفيذية في رفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بعدما تعرضت المحافظة لهطول أمطار غزيرة.

وتواجدت فرق من الكهرباء والمياه ومصلحة الميكانيكا والري، فضلا عن دفع الوحدات المحلية بجميع المعدات لرفع المخلفات.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أنه جرى التنسيق مع اللواء محمود حسن، مدير الأمن، للدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية، للمساهمة في رفع الأمطار بالأماكن التي بها تجمعات كثيرة للمياه، كبعض شوارع مدينتي دسوق وكفر الشيخ.

وأشار إلى أنه تم نشر فِرَقْ، للمرور على محولات وأكشاك وأعمدة الكهرباء، للتأكد من تغطية العوازل، وأمانها، وذلك بعد وقوع حالات صعق لـ 3 مواطنين، كما جرى التآكد من خطط الأمان.

وقال إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بالديوان العام، منعقدة بشكل دائم، مع تواجد قيادات المحافظة، وأنه يدير الغرفة بالتواصل مع مجلس الوزراء ووزارتي التنمية المحلية والري، وهيئة الأرصاد الجوية، بعد التحذيرات بأن المحافظة ستكون ضمن الأقاليم الأولى في ترتيب شدة "الجريان السطحي" وسقوط الأمطار بغزارة.

وهطلت أمطار غزيرة ومتوسطة على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، ما أدى لغرق الشوارع، حيث دفعت الوحدات المحلية بسيارات لشفط المياه.

فيما حذرت المحافظة، المواطنين، من الخروج اليوم، إلا للضرورة القصوى.