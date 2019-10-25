قررت هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، وقف حركة ترام المدينة جزئياً بعدة مناطق منها محرم بك والحضرة والنزهة حرصا على حياة المواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائى.

قال المهندس علي صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام فى الإسكندرية، إنه جرى إتخاذ قرار فورى بسبب وجود تراكمات لمياه الأمطار بعدة مناطق بخط سير ترام المدينة "الترام الصفراء"، ما استدعى إلى وقف الحركة جزئياً وفصل التيار الكهربائي على الخط المشار إليه.

وأضاف "صقر"، أنه تقرر أيضاً منع خروج 15 أتوبيس كهربائياً من الجراجات، والذي دخلت الخدمة مؤخراً، وذلك حفاظاً عليها من التلف بسبب تراكمات مياه الأمطار، مؤكداً بأن حركة خط ترام الرمل وباقي أسطول النقل العام يسير بإنتظام.

وأشار صقر إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى بالهيئة وسيجري عقد اجتماع عاجل لمتابعة حركة أسطول النقل العام.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض، منذ مساء أمس، لموجة من الطقس السيئ الإسكندرية، يصاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة وارتفاع موجة البحر.