أصيبت ربة منزل بحروق في الوجه والذراعين، اليوم، إثر اشتعال النيران في جسدها خلال إعداداها وجبة الإفطار على موقد، وذلك في قرية نجع العرب التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف.

وتلقى العميد يحيى محفوظ، مأمور مركز شرطة ناصر، بلاغا من مستشفى بنى سويف العام، يفيد باستقباله "كوثر. ع. إ" 55 عاما، ربة منزل، مقيمة نجع العرب دائرة المركز، ادعاء حرق، مصابة بحروق في الوجه والرقبة والظهر والذراعين بنسبة 70%.

وتبين من التحريات الأولية أنه في أثناء تواجد المصابة بمنزلها وإعداداها وجبة الإفطار على موقد محلي الصنع، اشتعلت النيران في ملابسها، وحدثت إصابتها.

وبسؤال ابن المصابة، أكد صحة ما جاء بالتحريات، ونفى الشبهة الجنائية، ولم يتهم أحدا بالتسبب في إصابة والدته.

وتبين أنه بمعاينة المنزل محل الحريق، أنه عقار مبني بالطوب، ومسقوف بالخرسانة، مكون من طابقين، على مساحة 100متر تقريبا، وأن الواقعة حدثت في مطبخ الطابق الأول، ولم يسفر عنه أي تلفيات بالمنزل.

وعثر على أسطوانة بوتاجاز وشعلة محلية مزدوجة، المتسببة في الحريق، فتم التحفظ عليها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وإخطار قسم الأدلة الجنائية للانتقال لمحل الحريق، للمعاينة، والوقوف على سبب الحريق.