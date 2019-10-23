بني سويف تراجع استعدادتها تحسبا لتقلبات الطقس

أكدت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة بني سويف وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، على مراجعة كافة الإستعدادات التي نفذتها الأجهزة المعنية بالمحافظة لمجابهة تقلبات الطقس المحتملة، حيث أعدت المحافظة باشراف مباشر من المستشار هاني عبد الجابر محافظ الأقليم، خطة تم تنفيذها مع بداية شهر سبتمبر الماضي.

وتضمنت خطة المحافظة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويتم متابعتها عن طريق غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة، والجولات التفقدية الميدانية المستمرة لمتابعة مخرات السيول بدائرة المحافظة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية سيول محتملة أو أمطار، بالإضافة إلى مناقشة التقارير الدورية بشكل لتقييم الوضع الحالى للمخرات من حيث صيانتها وتطهيرها.

واجتمع الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اليوم، بمسؤولي الأزمات بديوان عام المحافظة، للتأكيد على تنفيذ توجيهات المحافظة لرؤساء المدن والقرى والمديريات الخدمية المعنية برفع درجة الإستعداد القصوى في القطاعات الحيوية، وضرورة متابعة تنفيذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة للنشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن حالة عدم استقرار الحالة الجوية.

وأكد نائب محافظ بني سويف على مراجعة جميع مخرات السيول والاطمئنان على استمرار جاهزيتها، من قبل مديرية الري بالمحافظة، والتأكد من عدم وجود أية تعديات بمحيط هذه المخرات والبالغ عددها 7 مخرات، منها 6 مخرات في بني سويف وببا وناصر شرق النيل وهي:مخر سنور بطول 3كم وعرض 30م، مخر بياض العرب بطول 3.6كم وعرض 10متر،مخر وادي غراب بطول 2كم وعرض 4 متر، مخر وادي فقيرة بطول 300مترا، مخر غياضة الشرقية بطول 3كم، مخر جزيرة أبوصالح بطول 1.3كم ، والتي تصب جميعها في مجرى نهر النيل، بالإضافة إلى مخر السيل بـ" طما فيوم " والذي يبلغ طوله 1.6كم و يصب في البحر اليوسفي.

كما أكد نائب المحافظ على مراجعة استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمتضمنة جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، حيث يتم حالياً تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وجاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.

كما شدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية للتأكيد على تواجد أطقم النوباتجيات بالمستشفيات على مدار الساعة، والتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ وكميات كافية من أكياس الدم، وجاهزية الفرق الوقائية للتعامل مع السيول في حالة حدوثها، وعقد غرفة الأزمات الفرعية، والتنسيق مع غرفة الأزمات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للتأكد من التزام فريق الطوارئ والخط الساخن 137 الخاص بحالات الطوارئ والعناية والحضانات.

يشار إلى أن محافظة بني سويف تشهد حالة من الاستقرار في الجو على مدار يومي أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، فيما عدا تساقط أمطار خفيفة على بعض القرى شمال المحافظة ومدينة الواسطى والتي لم تستمر سوى لدقائق معدودة.