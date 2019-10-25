استقرت أسعار الذهب في أسواق المال مع بداية التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس الخميس، ليباع عيار 24 بنحو 780 جنيهًا.

وسجّل عيار 21 قيمة 683 جنيهًا، وبيع عيار 18 بـ585 جنيهًا، وسجّل جنيه الذهب 5 آلاف و465 جنيهًا.