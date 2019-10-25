ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة شخص، بتهمة النصب على عدد من السيدات واستولى على أموالهن ومصوغاتهن، بحجة توظيفها في تجارة المشغولات الذهبية ودفع أرباح 100% (الجنيه يربح جنيه)، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الإدارة بلاغًا من إحدى السيدات بتعرضها لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص "مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المجوهرات والفضيات" في مصر الجديدة، حيث استولى منها على مبلغي قدره مليون و800 ألف جنيه، مقابل تشغيلها في تجارة المصوغات الذهبية والمجوهرات، وإنشاء سلسلة من المحلات لذات التجارة مقابل أرباح شهرية قيمتها "الجنيه بجنيه".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بحوزته على هاتف محمول، بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات عبر تطبيق "واتس آب" مع ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامي.

من خلال الفحص وتطوير مناقشة المتهم تم الاستدلال على 5 من السيدات من ضحاياه، الذين أعطوه مشغولات ذهبية ودفع مبالغ مالية للمتهم المذكور بزعم مشاركته في تجارة المصوغات والمجوهرات، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.

تحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.